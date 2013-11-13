Привет, нужно перевести 3000 символов RU > DE. Нужен только перевод от носителя немецкого языка и человека проживающего в Германии, остальное не интересно. Оперативная оплата удобным способом оплаты.
- Переводы5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Привет, нужно перевести текста на французский язык. Нужен носитель языка или человек с очень высоким уровнем языка. В проекте указывайте ваш уровень языка, и желаемую оплату за 1к символов.Переводы10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Привет, нужно сделать перевод текста (примерно 1500 символов) с русского языка на немецкий. Требуется качественный перевод не гуглтранслейт и не дословный.. В дальнейшем нужны будут еще перевода такого характера. Оставляйте вашу заявку с портфолио.Переводы11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Доброе время суток, есть текст общей тематики на немецком языке. Нужно его отрерайтить т.к. он написан с ошибками, нужен носитель языка. Примерно 2 000 символов.Переводы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Привет, нужно написать ПО для рассылки личных сообщений на форуме. Основные требования: -Многопоточность с поддержкой соксов. -Возможность запуска ПО из под wine. -Гибкая статистика в real time, колво отправленных, сколько потоков в данный момент ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо написать скрипт, использующий несколько аккаунтов и прокси, для рассылки сообщений в личку (по списку имен; в несколько потоков). Движок форума на SMF.Закрыт9 лет назад
- $5
Привет, нужен специалист по Exel. Есть 2 таблици, нужно в первой паблице удалить все те Имена которые есть во второй таблице. И в первой таблици удалить все нунужные колонки.Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет, нужно в краткой и полной новости спрятать категорию, если новость принадлежит данной категории то мы ее просто не выводим в самой новости.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать верстку fullstory.tpl, нужно создать отдельный fullstory.tpl который будет показываться на сайте при условии что расширение монитора <1024. ТЗ покажу в ходе приватной беседы.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Привет, есть модуль мод DLE. Писался под заказ сторонним программистом, в силу того что у автора модуля в данный момент нету времени ищу человека который поможет мне в простенькой модификации данного модуля, добавить букавально пару ...Закрыт10 лет назад
Привет, появилась потребность подсщитать общее колво просмотров новостей на сайте на cms DLE, на странице каждой новости указано определенное число просмотров. Мне нужно число просмотров всех новостей сумарно на сайте за всю его историю существования.. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно перевести 20-40 слов с русского языка на итальнсикй, я дам вам список слов и вы рядом с ними напишите эти слова на ильянском языке. Работа тлько для людей с портфолио и опытом в данной ...Переводы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать парсер контента с определнного источника по определенным параметрам. Опыт написания парсеров обязателен.Закрыт10 лет назад
- $5
Привет, возникла потребность скрыть головную категорию по номеру id в полной новости (fullstory.tpl). к примеру новость у нас опубликована в категории "Стройматериалы > Цемент" и при этой ID категории Стройматериалы у нас 9, то по ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно написать биржу криптовалют на подобии dgex.com. Торговая пара NXT/BTC. Автоматическое зачисление баланса и тд... Называйте сроки, бюджет, опыт работы с подобными проектами.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
Привет, нужно написать JS добавление к сайту которое будет отвечать за открытие/закрытие хайда к определенному стилю css. Сейчас все открываеться и закрываеться, нужно сделать так чтобы когда открыт уже один хайд, то открывая другой, первый ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Утерян доступ к ftp, нужно скопировать все html-css страници с картинками и тд и сохрнаить в папку. P.S.: форма связи исключительно ICQ, поэтому в заявке на проект пишите ваш номер icq. Если у вас нету icq ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Привет, нужно реализовать следубщую фишку на сайте с DLE: Через доп. поля мы сейчас добавляем в одно поле ссылки на файлы, но есть потребность делить некоторые файлы на 2 части и выдавать их пользователю как part ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброе время суток. Нужен специалист по css/html для частичной переделки вида и функционала краткой новости для сайта с CMS DLE 9.8. по предоставленному пошаговому ТЗ. Работа разовая (если все понравиться возможно долгосрочное сотрудничество). Жду ваши ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем привет, ищем профессионала HTML/CSS на разовую работу, сайт работает на CMS DLE 9. Работа заключается в переделке стилей сайта и кросбразуерности для отдельных элементов, работа разовая и ее не много. Бюджет: По договоренности ТЗ: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад