xadidos

Антон Кармаев xadidos

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Перевод текстов RU > DE, от носителя

    Привет, нужно перевести 3000 символов RU &gt; DE.  Нужен только перевод от носителя немецкого языка и человека проживающего в Германии, остальное не интересно.  Оперативная оплата удобным способом оплаты.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевести текст RU > FR нужен носитель языка

    $50

    Привет, нужно перевести текста на французский язык. Нужен носитель языка или человек с очень высоким уровнем языка. В проекте указывайте ваш уровень языка, и желаемую оплату за 1к символов.

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевести текст с RU на DE

    $10

    Привет, нужно сделать перевод текста (примерно 1500 символов) с русского языка на немецкий. Требуется качественный перевод не гуглтранслейт и не дословный.. В дальнейшем нужны будут еще перевода такого характера. Оставляйте вашу заявку с портфолио.

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать софт для рассылки ЛС на форуме

    $100

    Привет, нужно написать ПО для рассылки личных сообщений на форуме. Основные требования: -Многопоточность с поддержкой соксов. -Возможность запуска ПО из под wine. -Гибкая статистика в real time, колво отправленных, сколько потоков в данный момент ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка fullstory.tpl для CMS DLE 9.8

    Нужно сделать верстку fullstory.tpl, нужно создать отдельный fullstory.tpl который будет показываться на сайте при условии что расширение монитора &lt;1024. ТЗ покажу в ходе приватной беседы.

    DLE
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модификация модуля на PHP под CMS DLE

    Привет, есть модуль мод DLE. Писался под заказ сторонним программистом, в силу того что у автора модуля в данный момент нету времени ищу человека который поможет мне в простенькой модификации данного модуля, добавить букавально пару ...

    PHPDLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • CMS DLE, Подсчитать общее кол-во просмотров новос.

    Привет, появилась потребность подсщитать общее колво просмотров новостей на сайте на cms DLE, на странице каждой новости указано определенное число просмотров. Мне нужно число просмотров всех новостей сумарно на сайте за всю его историю существования.. ...

    Новости для сайтаDLE
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод RU-ITA

    Нужно перевести 20-40 слов с русского языка на итальнсикй, я дам вам список слов и вы рядом с ними напишите эти слова на ильянском языке. Работа тлько для людей с портфолио и опытом в данной ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • DLE 9.8 скрыть головную категорию в css

    $5

    Привет, возникла потребность скрыть головную категорию по номеру id в полной новости (fullstory.tpl). к примеру новость у нас опубликована в категории "Стройматериалы &gt; Цемент" и при этой ID категории Стройматериалы у нас 9, то по ...

    CSSDLE
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать биржу криптовалют

    Нужно написать биржу криптовалют на подобии dgex.com. Торговая пара NXT/BTC. Автоматическое зачисление баланса и тд... Называйте сроки, бюджет, опыт работы с подобными проектами.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать JS скрипт для определенного класа CSS.

    $5

    Привет, нужно написать JS добавление к сайту которое будет отвечать за открытие/закрытие хайда к определенному стилю css. Сейчас все открываеться и закрываеться, нужно сделать так чтобы когда открыт уже один хайд, то открывая другой, первый ...

    JavascriptCSSDLE
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно скопировать сайт

    $5

    Утерян доступ к ftp, нужно скопировать все html-css страници с картинками и тд и сохрнаить в папку. P.S.: форма связи исключительно ICQ, поэтому в заявке на проект пишите ваш номер icq. Если у вас нету icq ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дополнительные поля для DLE

    $10

    Привет, нужно реализовать следубщую фишку на сайте с DLE: Через доп. поля мы сейчас добавляем в одно поле ссылки на файлы, но есть потребность делить некоторые файлы на 2 части и выдавать их пользователю как part ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работа с CSS для DLE сайта

    Доброе время суток. Нужен специалист по css/html для частичной переделки вида и функционала краткой новости для сайта с CMS DLE 9.8. по предоставленному пошаговому ТЗ. Работа разовая (если все понравиться возможно долгосрочное сотрудничество). Жду ваши ...

    HTMLCSSНовости для сайтаDLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстальщик с опытом css, html

    Всем привет, ищем профессионала HTML/CSS на разовую работу, сайт работает на CMS DLE 9. Работа заключается в переделке стилей сайта и кросбразуерности для отдельных элементов, работа разовая и ее не много. Бюджет: По договоренности ТЗ: ...

    HTMLCSSDLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
huntz7777
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$18
8 баллов
10 лет назад
Верстальщик с опытом css, html
Все отлично, совету.
Работал с Виталием по моему проекту (html, css) работой человека остался доволен, все в сроки, любой каприз клиента. Только положительные эмоции!
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать дополнительные поля для DLE
Работать с Антоном приятно,оплату сделал вперед.Точное ТЗ,рекомендую.
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Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Работа с CSS для DLE сайта
Антон приятный заказчик,точная подача ТЗ.Оплата без зедержки,требует то что надо сделать и не более.
Все отлично, буду в предь работать с человеком!
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