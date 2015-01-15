Перевести текст RU > FR нужен носитель языка

$50
ПереводыЗакрыт10 заявок236 просмотров
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Привет, нужно перевести текста на французский язык. Нужен носитель языка или человек с очень высоким уровнем языка. В проекте указывайте ваш уровень языка, и желаемую оплату за 1к символов.

9 лет назад
xadidos
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад