Перевести и задать 5 типов вопросов

Требуется переводчик с немецкого языка с опытом работы с перспективой на долгосрочное сотрудничество. Нам нужен не буквальный перевод 1 в 1, а перевод как конечный продукт, ориентированный на потенциальную аудиторию. Важную роль придаем умению формировать ...
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Требуется выполнить пару заданий по английскому языку. Сделать до 14 00 по мск. Исполнителей без отзывов - не беспокоить.
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