Требуются рерайт/переводы

ПереводыЗавершен35 заявок623 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго.

Требуются переводы с русского на английский и рерайт зарубежных текстов.

На данный момент рерайт новостей, день в день.

Указывайте цену за 10000 знаков без учета пробелов. Оплата в RUR.

Спасибо!

9 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранные исполнители
levitation
Дмитрий 
33 годаМолдова
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо!
Компетентный заказчик, четкие требования и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
cool_text
Анна 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Все хорошо, работаем.
Сотрудничеством довольна, все идет гладко.
Chrisantema
Глафира 
31 годАвстралия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв(-1)
9 лет назад
$10
2 дня
Уникальность текстов - 25-30% (надерганы абзацы с других сайтов). Отдал переделывать тексты, посмотрим на поведение. Тексты переделывать отказалась.
  • Похожие заказы

  • Перевод и озвучка видео

    Нужен переводчик с английского, перевести и озвучить видео ролики с английского на русский, напишите плз цену за 10 часовых роликов, на самом деле роликов больше. В ЛС не пишите, не отвечаю, все в проекте. Спасибо.

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Китайский язык и китайские сайты

    Здравствуйте Хочу разобраться в сайтах на китайском, поэтому нужна помощь человека знающего китайский язык и китайский интернет Предварительные вопросы: посмотреть выдачу и определить какой язык (традиционный или упрощенный) используется на автомобильных сайтах меняется ли структура построения таблиц переводятся названия марок ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помощник (по работе с проектами)

    Отличная возможность для людей у которых ответственность сочетается с творческим началом. И дополнительный заработок не зависящий от нестабильности в стране. Руководитель небольшой, динамично развивающейся студии, создающей видео и анимацию для западного рынка ищет персонального ...

    Переводы49 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод сайта

    $30

    Требуется сделать на удаленной основе перевод выбранных статей с иностранных журналов бизнес тематик, а также отобранных нами образовательных материалов с различных англоязычных порталов. Язык - английский. Навыки рерайта приветствуются.

    Переводы51 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод с рус. на англ.

    Доброго времени суток. Ищу человека для перевода сайта на анг язык. Тексты которые надо перевести: https://docs.google.com/document/d/1yxBu6rBHS9Po69MQihGONG-UlvttIHF6nKempnVvgRI/edit?usp=sharing По срокам время есть. По цене хочу услышать от вас: - первая цена перевод с первой страницы до 5 стр включительно, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод русского текста на французский

    Смотрим таблицу и в ней вы можете сразу по аналогии сделать перевод. Это тексты объявлений для google adwords заголовок должен быть не более 25 символов с пробелами первая и вторая строка не более 35 символов с пробелами Вторая строка ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод чертежей Autocad EN/DE-RU

    Translators Family ищет опытных переводчиков для перевода чертежей Autocad (dwg файлы) с немецкого и англ-го на русский. После успешного завершения этого проекта можем продолжить наше сотрудничество на постоянной основе. Всего ок 36000- 48000 слов. Сроки с 20.01 ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад