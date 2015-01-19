Нужно перевести небольшую статью по игровой тематике

Нужен переводчик с английского, перевести и озвучить видео ролики с английского на русский, напишите плз цену за 10 часовых роликов, на самом деле роликов больше. В ЛС не пишите, не отвечаю, все в проекте. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести вот эту новость - http://goo.gl/rPp586 , нужно сделать срочно. В дальнейшем постоянные заказы!
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