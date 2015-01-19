Нужно перевести небольшую статью по игровой тематике

ПереводыЗавершен23 заявки345 просмотров
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Необходимо перевести вот эту новость - http://goo.gl/rPp586 , нужно сделать срочно. В дальнейшем постоянные заказы!

9 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Allinchik
Алина 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель, перевод был выполнен быстро и качественно. Рекомендую!
Хороший и вежливый заказчик, всегда на связи, оплата была произведена в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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