Перевод и озвучка видео

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Нужен переводчик с английского, перевести и озвучить видео ролики с английского на русский, напишите плз цену за 10 часовых роликов, на самом деле роликов больше.
В ЛС не пишите, не отвечаю, все в проекте. Спасибо.
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