Перевод тех. статей с Английского и немецкого

ПереводыЗакрыт43 заявки488 просмотров
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Интересует сотрудничество с переводчиком (английский, немецкий). статьи нужны для новосной ленты сайта, блога и т.д.

пример - http://geokoax.com/company_news.html

9 лет назад
qvantum
Дима 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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