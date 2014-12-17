Перевести десяток фраз

необходимо перевести несколько страниц с немецкого на русский, жду предложения с указанием стоимости за 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С русского на английский. Необходимо знать тонкости USA языка. Перевод нужен прямо сейчас. Кто не спит? )
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