Перевод с английского (лечебные массажеры)

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Здравствуйте, уважаемые переводчики!

Задание следующее: необходим перевод 10 тыс. знаков с английского. Пишите ваши сроки и ставку за 1000 или 1800 знаков с пробелами.

Кандидатов без положительных отзывов просьба не беспокоить.

Жду ваших предложений!

9 лет назад
Novyimir
Вадим 
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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