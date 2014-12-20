Нужно на сегодня перевести небольшую статью

Добрый день! необходимо перевести на русский язык шаблон, расположенный на домене nicesearch точка ру собственно, перевести фильтры, заголовки и тд. Всё, чтобы все параметры помещений - были на русском. Сделать за выхи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://themindunleashed.org/2014/11/happens-quit-smoking-immediate-long-term-benefits.html
В заявке укажите сразу стоимость. Спасибо!
- Похожие заказы
- $50Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Требуется качественный перевод сео-текстов на английский язык. Тематика разная - от простой до технической. Указывайте свой опыт.Завершен9 лет назад
Перевод на немецкий язык реферата объемом 10 страниц об Эмоциональной интеллегентности в изобразительном исскустве. Формат свободный (просто текст), срок - до Нового года. Всем приношу извинения за не корректное оформление проекта. Исправлено.Завершен9 лет назад
Необходимо контент перевести с русского на украинский язык Объем одной статьи 4000-8000 символов тематика статей: ремонт, строительство, рецепты, кулинария. После статью необходимо опубликовать на сайте (блог на CMS wordpress) + расставить по аналогии фотографии и видео. Публиковать нужно по ...Переводы53 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть сайт с онлайн-калькуляторами - http://ru.solverbook.com/onlajn-kalkulyator/ - для решения несложных заданий по математике. Калькуляторы выдают все служебные сообщения на русском, надо перевести все служебные сообщения на англ. Файл с сообщениями в приложении. Суммарно около 8500 ...Переводы22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо перевести сайт на английский язык, около 20-30к теста. Для начала будет дана 1 страница для перевода, что бы убедиться в грамотности исполнителя. Пациента предоставлю исполнителю. Ваявке указываем цену и сроки.Переводы27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо сделать перевод с английского на русский. ЗАМЕНИТЬ АНГЛИЙСКИЙ ТЕКСТ В ДОКУМЕНТЕ НА РУССКИЙ, жду предложение с указанием срока и стоимости работЗавершен9 лет назад
- $5
Нужно перевести заключение врача на итальянский. 1 А-4 страница. Страницу скину выбранному исполнителю.Завершен9 лет назад
Для сайта агентства по организации свадеб в Италии http://wedding-italian.com требуется перевод текстов с русского на итальянский для итальяноязычной версии сайта. Объем текстов 32К Потребуется вставлять в текст ключевые слова. Предпочтение исполнителю владеющему админкой Modx. В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость ...Переводы8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Требуется перевести продающий текст на английский языкЗавершен9 лет назад