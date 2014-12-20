Перевод с русского на украинский + публикация на сайте (CMS wordpress)

Необходимо контент перевести с русского на украинский язык

Объем одной статьи 4000-8000 символов

тематика статей: ремонт, строительство, рецепты, кулинария.

После статью необходимо опубликовать на сайте (блог на CMS wordpress) + расставить по аналогии фотографии и видео.

Публиковать нужно по 2-5 статей в день. Общий объем статей - более 200

Переводить используя гугл транслей или промт - я тоже могу)

важно знание языка и проверка такого перевода. По этому ищем специалиста.

От вас нужна стоимость:

- за 1 пост?

- за 1 день работы и сколько постов в день сможете сделать?

- готовы ли работать фултайм удаленно? Если да - желаемая ежемесячная оплата?

Кроме этого проекта запускаем аналогичный сайт автомобильной тематики - контент с русского переводим на англ язык.

След проект - новостной сайт на англ.

Если сработаемся по этому проекту - сможем работать на постоянной основе.

Готов начать одновременно с 2-3 исполнителями - чтобы потом выбрать одного.