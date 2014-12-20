Добрый день! необходимо перевести на русский язык шаблон, расположенный на домене nicesearch точка ру собственно, перевести фильтры, заголовки и тд. Всё, чтобы все параметры помещений - были на русском. Сделать за выхи.
Перевод с русского на украинский + публикация на сайте (CMS wordpress)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо контент перевести с русского на украинский язык
Объем одной статьи 4000-8000 символов
тематика статей: ремонт, строительство, рецепты, кулинария.
После статью необходимо опубликовать на сайте (блог на CMS wordpress) + расставить по аналогии фотографии и видео.
Публиковать нужно по 2-5 статей в день. Общий объем статей - более 200
Переводить используя гугл транслей или промт - я тоже могу)
важно знание языка и проверка такого перевода. По этому ищем специалиста.
От вас нужна стоимость:
- за 1 пост?
- за 1 день работы и сколько постов в день сможете сделать?
- готовы ли работать фултайм удаленно? Если да - желаемая ежемесячная оплата?
Кроме этого проекта запускаем аналогичный сайт автомобильной тематики - контент с русского переводим на англ язык.
След проект - новостной сайт на англ.
Если сработаемся по этому проекту - сможем работать на постоянной основе.
Готов начать одновременно с 2-3 исполнителями - чтобы потом выбрать одного.
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