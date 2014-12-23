Перевод с укр. на итальянский

Добрый день! необходимо перевести на русский язык шаблон, расположенный на домене nicesearch точка ру собственно, перевести фильтры, заголовки и тд. Всё, чтобы все параметры помещений - были на русском. Сделать за выхи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести заключение врача на итальянский.
1 А-4 страница.
Страницу скину выбранному исполнителю.
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