Перевод с укр. на итальянский

$5
ПереводыЗавершен5 заявок204 просмотра
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Нужно перевести заключение врача на итальянский.

1 А-4 страница.

Страницу скину выбранному исполнителю.

9 лет назад
gnom-st
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Thesaurus101
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$6
1 день
Сделала в сроки
Работу оплатил