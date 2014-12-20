Продающий текст

Для сайта агентства по организации свадеб в Италии http://wedding-italian.com Требуется перевод текстов с русского на английский для англоязычной версии сайта. Объем текстов 32К В текстах потребуется выделять ключевые слова. Предпочтение исполнителю владеющему админкой на CMS Modx. В заявках указывайте, пожалуйста, ...