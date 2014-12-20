Продающий текст

$30
ПереводыЗавершен18 заявок292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется перевести продающий текст на английский язык

9 лет назад
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$25
1 день
Работа была выполнена качественно и быстрее, чем ожидалось. Рекомендую как профессионала!
Отличный заказчик. Всё в сроки и без каких-либо лишних вопросов. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Итальянского язык - перевода текстов сайта

    Для сайта агентства по организации свадеб в Италии http://wedding-italian.com требуется перевод текстов с русского на итальянский для итальяноязычной версии сайта. Объем текстов 32К Потребуется вставлять в текст ключевые слова. Предпочтение исполнителю владеющему админкой Modx. В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется перевод текстов сайта с русского на английский язык

    Для сайта агентства по организации свадеб в Италии http://wedding-italian.com Требуется перевод текстов с русского на английский для англоязычной версии сайта. Объем текстов 32К В текстах потребуется выделять ключевые слова. Предпочтение исполнителю владеющему админкой на CMS Modx. В заявках указывайте, пожалуйста, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевести на китайский промо-материалы

    $250

    Необходимо профессионально перевести на китайский язык промо-материалы для интернета - как в текстовом формате, так и в графическом. Только для носителя языка! + Требуется хорошее знание терминологии SEO

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт/рерайт на польском

    Нужны тексты для наполнения польского сайта. Страниц много, тематика- отопление. Ключи для статьи: brykiet do kominka brykiet do kominka cena brykiet do kominków brykiet drzewny do kominka brykiet kominkowy brykiet kominkowy cena brykiet kominkowy producent brykiet kominkowy ruf jaki brykiet do kominka kominkowy brykiet Это одна из ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевести заметку на английский

    Нужно перевести небольшую заметку с русского (http://www.slavicsac.com/2014/12/15/eureka-dental/) на английский. В помощь имеется техническое описание и термины, встречающиеся в статье: http://eurekadental.com/our-dental-services/ и: http://eurekadental.com/now-printing-teeth/ Срок: 3 дня. Оплата ТОЛЬКО через PayPal!

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод статьи о создании и деятельности компании для сайта

    Нужен перевод данной статьи с русского на английский профессиональным языком: TAS Retail&amp;Horeca – лидирующая в отрасли компания по комплексному оснащению продовольственных и непродовольственных магазинов, супермаркетов, профессиональной кухни столовых, кафе, баров, ресторанов, холодильных камер и складов, пищевых ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад