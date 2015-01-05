Нужно перевести с русс-китайский( не с гугла)

ПереводыЗавершен2 заявки184 просмотра
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Нужно перевести текст с русского-китайский. Пишите цену за 1000зн. Нужен носитель. Не с транслейта! Прилагайте примеры

9 лет назад
oksana260188
Оксана 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
9 лет назад
$109
5 дней
Спасибо большое за работу! Все оперативно. Качеством восхищена! Буду обращаться+++
Оперативный, приятный в общении заказчик, рекомендуем всем! Будем рады сотрудничать ещё!
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