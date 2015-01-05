Нужно перевести с русс-китайский( не с гугла)

Нужно озвучить на английском видео туториал. На 3-4 минуты
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Нужно перевести текст с русского-китайский. Пишите цену за 1000зн. Нужен носитель. Не с транслейта! Прилагайте примеры
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