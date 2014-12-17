Перевести прайс с английского

$50
ПереводыЗавершен27 заявок382 просмотра
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Необходимо сделать перевод с английского на русский. ЗАМЕНИТЬ АНГЛИЙСКИЙ ТЕКСТ В ДОКУМЕНТЕ НА РУССКИЙ, жду предложение с указанием срока и стоимости работ

9 лет назад
MAXSIM77
Максим 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Marina_Kot
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$1
1 день