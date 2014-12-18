Перевести фразы на английский язык

ПереводыЗакрыт22 заявки458 просмотров
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Добрый день.

Есть сайт с онлайн-калькуляторами - http://ru.solverbook.com/onlajn-kalkulyator/ - для решения несложных заданий по математике. Калькуляторы выдают все служебные сообщения на русском, надо перевести все служебные сообщения на англ.

Файл с сообщениями в приложении. Суммарно около 8500 символов б.п. Англ текст надо писать в файл, в соответствующую ячейку.

9 лет назад
Fliric
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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