Требуется перевод сайта с английского

ПереводыЗавершен22 заявки457 просмотров
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1 внутри раздела http://www.conveyor-units.co.uk/lineshaft_powered_roller_conveyor1

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30° Merge Unit

Belt Transfer Unit

Bend Unit

Chain Transfer Unit

Fixed End Stop

Incline / Decline

Lift-Up Gate Section

Lineshaft - 30° Mitre Section

Mobile Unit

Pack Positioning Unit

Pack Turn Unit

Pusher Unit

Switch Sorter

Vertical Blade Stop

2 внутри раздела http://conveyor-units.co.uk/flexible_conveyor1

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Flexible Powered Roller Conveyor

Gravity Roller Flexible Conveyor

3 внутри раздела http://www.conveyor-units.co.uk/gravity_conveyor1

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Ball Tables

Gravity Bend – CTH M60

Gravity Bend – ZTL PF1

Gravity Conveyor CTH M60

Lift Up Gate Section – XU60 PF1

Lift Up Gate Section – ZTL

4 внутри раздела http://www.conveyor-units.co.uk/belt_conveyor_painted_mild_steel

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Belt Conveyor - A Type

Belt Conveyor - B Type

Belt Conveyor - C Type

Belt Conveyor - D Type

Belt Conveyor - E Type

9 лет назад
anton_troy
Антон 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Allinchik
Алина 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$45
3 дня
все хорошо
Все отлично:) Антон очень хороший заказчик, всем рекомендую!
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