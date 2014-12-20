Здравствуйте, задание очень простое: необходимо найти 3 статьи на английском языке по маркетингу (строго по теме) из научных журналов с наличием данных об авторе (Имя, фамилия, звание), годе издания и журнале, в котором публиковалась статья.

Объем статьи: от 5000 символов без пробелов

Год издания статьи: 2008 и позже (например, 2010), но не раньше 2008!

Цена: 150 рублей.