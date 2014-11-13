Необходимо перевести с русского на немецкий сервисную книжку к снегоболотоходам. Объем - 26917 знаков с пробелами. Срок - завтра 22.01 до 21.00. Перевод будет отправлен немцам на ознакомление, поэтому качество должно быть на ...
- Переводы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо перевести инструкцию по эксплуатации к центрифуге. 61 тыс. знаков с пробелами. Срок - среда 15.07 до 18.00. Компания серьезная, поэтому неточность в переводе терминологии не допускается. Пишите свою цену за всю работу в ...Переводы15 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно перевести 17663 знаков с пробелами на английский. Тема – криминалистика, показания потерпевших и свидетелей. Срок – 8.07 до 20.00. Оплата Яндекс. Пишите полную стоимость в руб.Переводы10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые переводчики! Задание следующее: необходим перевод 10 тыс. знаков с английского. Пишите ваши сроки и ставку за 1000 или 1800 знаков с пробелами. Кандидатов без положительных отзывов просьба не беспокоить. Жду ...Переводынет заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Есть 5 инструкций по эксплуатации на английском языке и 2 на французском. Каждая от 20 до 40 тыс. знаков. Требуется выполнить перевод на русский. Срок на выполнение - 3 дня. Предлагайте свои ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад