Novyimir

Вадим Novyimir

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевести на немецкий

    Необходимо перевести с русского на немецкий сервисную книжку к снегоболотоходам. Объем - 26917 знаков с пробелами. Срок - завтра 22.01 до 21.00. Перевод будет отправлен немцам на ознакомление, поэтому качество должно быть на ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевести инструкцию с английского

    Необходимо перевести инструкцию по эксплуатации к центрифуге. 61 тыс. знаков с пробелами. Срок - среда 15.07 до 18.00. Компания серьезная, поэтому неточность в переводе терминологии не допускается. Пишите свою цену за всю работу в ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    Нужно перевести 17663 знаков с пробелами на английский. Тема – криминалистика, показания потерпевших и свидетелей. Срок – 8.07 до 20.00. Оплата Яндекс. Пишите полную стоимость в руб.

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод с английского (лечебные массажеры)

    Здравствуйте, уважаемые переводчики! Задание следующее: необходим перевод 10 тыс. знаков с английского. Пишите ваши сроки и ставку за 1000 или 1800 знаков с пробелами. Кандидатов без положительных отзывов просьба не беспокоить. Жду ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести 5 технических инструкций с английского и 2 с французского

    Доброго времени суток! Есть 5 инструкций по эксплуатации на английском языке и 2 на французском. Каждая от 20 до 40 тыс. знаков. Требуется выполнить перевод на русский. Срок на выполнение - 3 дня. Предлагайте свои ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Thesaurus101
46 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Перевести 5 технических инструкций с английского и 2 с французского
Отличный заказчик, сотрудничать - одно удовольствие! Четкое задание, своевременная оплата. Всем рекомендую!
Вероника - просто находка! Всё сделано очень качественно в оговоренные сроки. ТЗ соблюдено на 100%. Никаких замечаний. Огромное спасибо! Теперь за переводами только к вам!
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