Перевести статьи сайта на вьетнамский язык

Нужен перевод с украинского на английский, статья. 1175 слов, 5 страниц А4, 14 интервал, 1,5 интервал. Пример в файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести статьи с сайта (тематика: мода, стиль) с русского на вьетнамский язык.
Старт - 30 статей, далее возможно постоянное сотрудничество.
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