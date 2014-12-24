Перевод с украинского на английский

Добрый день. Есть сайт с онлайн-калькуляторами - http://ru.solverbook.com/onlajn-kalkulyator/ - для решения несложных заданий по математике. Калькуляторы выдают все служебные сообщения на русском, надо перевести все служебные сообщения на англ. Файл с сообщениями в приложении. Суммарно около 8500 ...