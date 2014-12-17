Перевод с немецкого

Нужно перевести небольшую заметку с русского: http://www.slavicsac.com/2014/12/17/russian-citizens-in-sacramento/ на англ. Желательно в стиле публицистики и немного заточить под определенные ключевики для гугла. Оплата ТОЛЬКО через PayPal. Предлагайте цены за статью целиком, а не по знакам плз!