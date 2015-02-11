Копирайтинг и публикация для блога + линкбилдинг

ПереводыЗавершен4 заявки224 просмотра
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Ищу человека, который полностью бы занялся англоязычным блогом, тематика - болезни, здоровье, как вылечить. Интересует именно комплексный подход.

Требуется публикация трех постов ежедневно, кроме субботы и вск. Для образца можно взять предыдущие посты (ссылку на блог - в личку по вашей заявке), продолжить нужно в том же стиле - те же размеры, стилистика.

За 1000 символов текста без пробелов - 50 руб. Я хорошо знаю английский, пожалуйста, не нужно предлагать услуги гугл транслейта.

Кроме этого, тот же человек должен искать ресурсы, на которых можно было бы свои же посты пропиарить. Обычно это комментарии в блогах, скрытая реклама на форумах, директории, каталоги, веб 2.0 сайты. Один одобренный комментарий, пост, сабмит в каталог - от 50 руб. Бывает так, что ссылка проставлена на очень хорошем ресурсе, принесла много трафика - обычно я увеличиваю за нее вознаграждение.

Почему человек тот же? Часто бывает так, что вы находите интересный форум, тематическое обсуждение, пост в каком-нибудь блоге на интересную тему, где вы можете оставить рекомендательный комментарий, но статьи под ссылку - нет. Тогда очень выручает то, что такую статью можно сразу написать и опубликать. То есть здесь действительно оптимален комплексный подход.

Мне нужен человек на данную регулярную сдельную работу. По опыту предыдущего исполнителя могу сказать, что за тексты получалось около 5 тыс. руб. в месяц, за ссылки около 10 тыс. руб. в месяц.

Оплата - только WMR, понедельно. Отчеты ведете в гугл доках, я предоставляю вам доступ. Каждую субботу - оплачиваю по факту выполненной работы.

9 лет назад
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Allinchik
Алина 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$100
30 дней
Прекрасно справилась, вела самостоятельно англоязычный блог по теме здоровья.
Сотрудничество, как всегда, было на высоте! Андрей - очень хороший и понимающий заказчик. Все подробно объясняет и всегда помогает, мгновенно производит оплату.
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