Копирайтинг и публикация для блога + линкбилдинг

Необходимо перевести статьи с сайта (тематика: мода, стиль) с русского на вьетнамский язык. Старт - 30 статей, далее возможно постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, который полностью бы занялся англоязычным блогом, тематика - болезни, здоровье, как вылечить. Интересует именно комплексный подход.
Требуется публикация трех постов ежедневно, кроме субботы и вск. Для образца можно взять предыдущие посты (ссылку на блог - в личку по вашей заявке), продолжить нужно в том же стиле - те же размеры, стилистика.
За 1000 символов текста без пробелов - 50 руб. Я хорошо знаю английский, пожалуйста, не нужно предлагать услуги гугл транслейта.
Кроме этого, тот же человек должен искать ресурсы, на которых можно было бы свои же посты пропиарить. Обычно это комментарии в блогах, скрытая реклама на форумах, директории, каталоги, веб 2.0 сайты. Один одобренный комментарий, пост, сабмит в каталог - от 50 руб. Бывает так, что ссылка проставлена на очень хорошем ресурсе, принесла много трафика - обычно я увеличиваю за нее вознаграждение.
Почему человек тот же? Часто бывает так, что вы находите интересный форум, тематическое обсуждение, пост в каком-нибудь блоге на интересную тему, где вы можете оставить рекомендательный комментарий, но статьи под ссылку - нет. Тогда очень выручает то, что такую статью можно сразу написать и опубликать. То есть здесь действительно оптимален комплексный подход.
Мне нужен человек на данную регулярную сдельную работу. По опыту предыдущего исполнителя могу сказать, что за тексты получалось около 5 тыс. руб. в месяц, за ссылки около 10 тыс. руб. в месяц.
Оплата - только WMR, понедельно. Отчеты ведете в гугл доках, я предоставляю вам доступ. Каждую субботу - оплачиваю по факту выполненной работы.
- Похожие заказы
- Переводы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Нужен перевод с украинского на английский, статья. 1175 слов, 5 страниц А4, 14 интервал, 1,5 интервал. Пример в файле.Переводы27 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые переводчики! Задание следующее: необходим перевод 10 тыс. знаков с английского. Пишите ваши сроки и ставку за 1000 или 1800 знаков с пробелами. Кандидатов без положительных отзывов просьба не беспокоить. Жду ваших предложений!Переводынет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать перевод на английский комплекта учредительных документов для ООО (устав, полномочия директора, свидетельство о регистрации, свидетельство о регистрации СМИ, пара писем). Документы в отсканированном виде. Опыт перевода подобных документов обязателен, оплата любым удобным вам способом. В ...Переводы20 заявокЗакрыт9 лет назад
1 внутри раздела http://www.conveyor-units.co.uk/lineshaft_powered_roller_conveyor1 страницы 30° Merge Unit Belt Transfer Unit Bend Unit Chain Transfer Unit Fixed End Stop Incline / Decline Lift-Up Gate Section Lineshaft - 30° Mitre Section Mobile Unit Pack Positioning Unit Pack Turn Unit Pusher Unit Switch Sorter Vertical Blade Stop 2 внутри раздела http://conveyor-units.co.uk/flexible_conveyor1 страницы Flexible ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте, задание очень простое: необходимо найти 3 статьи на английском языке по маркетингу (строго по теме) из научных журналов с наличием данных об авторе (Имя, фамилия, звание), годе издания и журнале, в котором публиковалась статья. Объем ...Переводы8 заявокЗакрыт9 лет назад
http://themindunleashed.org/2014/11/happens-quit-smoking-immediate-long-term-benefits.html В заявке укажите сразу стоимость. Спасибо!Переводы6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Требуется качественный перевод сео-текстов на английский язык. Тематика разная - от простой до технической. Указывайте свой опыт.Завершен9 лет назад
Перевод на немецкий язык реферата объемом 10 страниц об Эмоциональной интеллегентности в изобразительном исскустве. Формат свободный (просто текст), срок - до Нового года. Всем приношу извинения за не корректное оформление проекта. Исправлено.Завершен9 лет назад
Необходимо контент перевести с русского на украинский язык Объем одной статьи 4000-8000 символов тематика статей: ремонт, строительство, рецепты, кулинария. После статью необходимо опубликовать на сайте (блог на CMS wordpress) + расставить по аналогии фотографии и видео. Публиковать нужно по ...Переводы53 заявкиЗакрыт9 лет назад