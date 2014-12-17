Перевод сайта с русского на английский

Требуется специалист для перевода текстов туристической направленности с русского на английский язык. Важен высокий уровень владения языком.
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Необходим качественный перевод продающих текстов для сайта http://branch.today Весь текст в одном текстовом файле в виде: метка -> 'текст'
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