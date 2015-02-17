Перевод текстов для визового центра

Очень рад, что Артём снова выбрал меня в качестве исполнителя. Как заказчик, он по-прежнему требователен, даёт ТЗ чётко и ясно, оплачивает работу в срок. Он всегда на связи - ни один вопрос по данному заказу не был проигнорирован, во всём разобрались, уточнились. Надеюсь, сотрудничество с Артёмом будет продолжаться и далее.