Контент-менеджер (перевод с английского)

$130
ПереводыЗакрыт126 заявок2061 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Лидер рынка по интернет-маркетингу «Prodex» приглашает на удаленную работу контент-менеджера корпоративного блога.

Обязанности:

Делать дайджест статей / новостей по интернет-маркетингу и разработке сайтов на зарубежных сайтах (на английском языке). Контент переводить на русский язык. Размещать на корпоративном блоге.

Объем: 8-10 статей / новостей в месяц. Каждая статья планируется в среднем на 3000-4000 символов.

Требования:

• Ориентация в тематике интернет-маркетинга и разработке сайтов.

• Знание основными понятиями SEO, контекстной рекламы, SMM, разработки сайтов.

• Знание английского языка.

Оплата:

За тысячу символов.

9 лет назад
alexfill
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужна коррекция английского текста

    Здравствуйте. Нужно откорректировать большой объём художественного текста. Бюджет ограничен, но текст достаточно простой. Приоритет минимальной цене и возможности работать быстро. Пишите в заявки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод на англ. язык и озвучка презентационного ролика.

    $30

    Необходимо перевести видео презентацию. Презентация на русском языке. Нужно профессионально перевести ее на английский язык и озвучить в соответствии с хронометражем. Длительность презентации – 2 минуты 30 секунд. Количество слов – 276 (половина странички). Количество знаков - 1597. Тематика – ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевести десяток фраз

    С русского на английский. Необходимо знать тонкости USA языка. Перевод нужен прямо сейчас. Кто не спит? )

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод с немецкого

    необходимо перевести несколько страниц с немецкого на русский, жду предложения с указанием стоимости за 1000 знаков.

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевести статью на английский

    Нужно перевести небольшую заметку с русского: http://www.slavicsac.com/2014/12/17/russian-citizens-in-sacramento/ на англ. Желательно в стиле публицистики и немного заточить под определенные ключевики для гугла. Оплата ТОЛЬКО через PayPal. Предлагайте цены за статью целиком, а не по знакам плз!

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевести User Manual

    Перевести User Manual. Выдать результат в таком же виде, как и английский пдф + текстовый файл. без цены и срока, заявка сразу удаляется.

    Переводы24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод с английского на русский

    Сейчас перевести 3 статьи и таблицу с английского на русский, позже будут еще задания. http://veterinarybusiness.dvm360.com/6-ways-show-clients-value-your-services?id=&amp;sk=&amp;date=&amp;pageID=2 http://veterinarynews.dvm360.com/how-raise-prices http://veterinarybusiness.dvm360.com/setting-veterinary-practice-fees?id=&amp;pageID=1&amp;sk=&amp;date= https://www.dropbox.com/s/hnmq52kt8gbbtzs/article-824987.pdf?dl=0 В заявке укажите цену и сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайтинг и публикация для блога + линкбилдинг

    Ищу человека, который полностью бы занялся англоязычным блогом, тематика - болезни, здоровье, как вылечить. Интересует именно комплексный подход. Требуется публикация трех постов ежедневно, кроме субботы и вск. Для образца можно взять предыдущие посты (ссылку на блог ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад