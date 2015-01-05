Контент-менеджер (перевод с английского)

Лидер рынка по интернет-маркетингу «Prodex» приглашает на удаленную работу контент-менеджера корпоративного блога.

Обязанности:

Делать дайджест статей / новостей по интернет-маркетингу и разработке сайтов на зарубежных сайтах (на английском языке). Контент переводить на русский язык. Размещать на корпоративном блоге.

Объем: 8-10 статей / новостей в месяц. Каждая статья планируется в среднем на 3000-4000 символов.

Требования:

• Ориентация в тематике интернет-маркетинга и разработке сайтов.

• Знание основными понятиями SEO, контекстной рекламы, SMM, разработки сайтов.

• Знание английского языка.

Оплата:

За тысячу символов.