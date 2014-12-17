Перевод на англ. язык и озвучка презентационного ролика.

Необходимо перевести видео презентацию.

Презентация на русском языке. Нужно профессионально перевести ее на английский язык и озвучить в соответствии с хронометражем.

Длительность презентации – 2 минуты 30 секунд.

Количество слов – 276 (половина странички).

Количество знаков - 1597.

Тематика – заработок в сети интернет.

Требования к фрилансеру и реализации:

1) Необходим сам исполнитель, а не менеджер или посредник.

2) Обязательна голосовая связь по Skype.

3) Оплата по сделке без риска или по факту выполненной работы.

4) Срок 2-3 дня.

5) Оплата 1500 рублей.