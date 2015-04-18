Перевод Видео в текстовый формат( английский язык)

Требуется специалист для перевода текстов туристической направленности с русского на английский язык. Важен высокий уровень владения языком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЕСТОВОЕ задание ( лишнюю воду переводить не нужно - только смысл)
https://www.youtube.com/watch?v=4cmuJiZYYjg
Оплата 1 минута перевода -1.5 $ ( с нынешним курсом $ это актуально)
Ролики от 3 до 20 минут
Перевод требуется сделать сначала на английском потом на русском.
Только для тех кто хорошо понимает Американскую речь и делает все без ошибок
Для проверки высылаю Ролик на 5 минут ( тестовое задание на 1 минуту)
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