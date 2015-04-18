Перевод Видео в текстовый формат( английский язык)

ТЕСТОВОЕ задание ( лишнюю воду переводить не нужно - только смысл)

https://www.youtube.com/watch?v=4cmuJiZYYjg

Оплата 1 минута перевода -1.5 $ ( с нынешним курсом $ это актуально)

Ролики от 3 до 20 минут

Перевод требуется сделать сначала на английском потом на русском.

Только для тех кто хорошо понимает Американскую речь и делает все без ошибок

Для проверки высылаю Ролик на 5 минут ( тестовое задание на 1 минуту)