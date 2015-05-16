belena729

Елена belena729

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Мои знания-Ваши задания

Добрый день, уважаемые заказчики! Спасибо за проявленный интерес к моему профилю. 

Могу предложить следующие услуги:

- Перевод с/на английский язык - юридическая тематика, художественные переводы, переводы новостей, общая тематика.

- Рерайтинг/копирайтинг на различную тематику

Уровень владения английским языком - высокий. Год проживала и обучалась в США. Имею диплом переводчика.

Буду рада сотрудничеству с Вами!

Отзывы заказчиков

andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Написание постов/комментариев
Написание постов
Елена отлично справилась с работой! Продолжаем сотрудничать!
Отличный заказчик -приятное сотрудничество,быстрая оплата. Все четко объясняет. Рекомендую!
Ответный отзыв
chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Перевести 2700 словосочетаний с английского языка
Все нормально.
Все ок.
Ответный отзыв
BayanovEN
Егор 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Перевод презентации с рус. на англ.
Работа выполнена качественно и в срок. Результатом доволен. Рекомендую
Четкое ТЗ,своевременная оплата, заказчик всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Mercha
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
9 баллов
10 лет назад
Перевод 10-ти постов с зарубежного блога.
Сотрудничал с Еленой при переводе статей из зарубежных блогов. Елена очень честный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству, если у Вас небольшие объемы и нет высокой срочности. Очень приятный в общении человек. Удачи.
Евгений четко ставит задания,всегда на связи и более того, объясняет тематику задания при возникновении трудностей. Приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
taliban777
Анатолий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Перевод с русского на английский
Заказывал перевод с русского на английский. Работа выполнена качественно и в срок. Результатом доволен
Приятный заказчик. Четкое ТЗ,предварительная оплата . Была рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Переводы
12 отзывов
$2/час
от $2от 4 часов
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