Мои знания-Ваши задания
Добрый день, уважаемые заказчики! Спасибо за проявленный интерес к моему профилю.
Могу предложить следующие услуги:
- Перевод с/на английский язык - юридическая тематика, художественные переводы, переводы новостей, общая тематика.
- Рерайтинг/копирайтинг на различную тематику
Уровень владения английским языком - высокий. Год проживала и обучалась в США. Имею диплом переводчика.
Буду рада сотрудничеству с Вами!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Написание постов
Елена отлично справилась с работой! Продолжаем сотрудничать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик -приятное сотрудничество,быстрая оплата. Все четко объясняет. Рекомендую!
$40
10 баллов
10 лет назад
Все нормально.
Ответный отзыв
Все ок.
$20
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Результатом доволен. Рекомендую
Ответный отзыв
Четкое ТЗ,своевременная оплата, заказчик всегда на связи. Рекомендую.
$5
9 баллов
10 лет назад
Сотрудничал с Еленой при переводе статей из зарубежных блогов. Елена очень честный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству, если у Вас небольшие объемы и нет высокой срочности. Очень приятный в общении человек. Удачи.
Ответный отзыв
Евгений четко ставит задания,всегда на связи и более того, объясняет тематику задания при возникновении трудностей. Приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству!
$5
10 баллов
10 лет назад
Заказывал перевод с русского на английский. Работа выполнена качественно и в срок. Результатом доволен
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Четкое ТЗ,предварительная оплата . Была рада сотрудничеству.
Переводы
12 отзывов
$2/час
от $2от 4 часов
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