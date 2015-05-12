Перевод с русского на английский

Текст в районе 3-3.5 тыс. символов. Сам текст - видеообзор прибора. Чтобы имели представление о чем речь, то это сильно урезанный вариант от youtu.be/2I2tB-lsBos

Технические термины могу сам перевести или проконтролировать, а вот с расстановкой слов у меня проблемы... поэтому нужна помощь.

Данный текст потом еще будут озвучивать для видео.

P.S. Если все будет ОК, то планируем в дальнейшем постоянно сотрудничать, т.к. видео очень много у нас на канале для переводов. Хотим сделать второй канал на англ. языке.

Оплата: WM, ЯД, Qiwi.

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