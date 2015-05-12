Перевод с русского на английский

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Завершен17 заявок243 просмотра

Текст в районе 3-3.5 тыс. символов. Сам текст - видеообзор прибора. Чтобы имели представление о чем речь, то это сильно урезанный вариант от youtu.be/2I2tB-lsBos

Технические термины могу сам перевести или проконтролировать, а вот с расстановкой слов у меня проблемы... поэтому нужна помощь.

Данный текст потом еще будут озвучивать для видео.

P.S. Если все будет ОК, то планируем в дальнейшем постоянно сотрудничать, т.к. видео очень много у нас на канале для переводов. Хотим сделать второй канал на англ. языке.

Оплата: WM, ЯД, Qiwi.

Внимание! Указывайте пожалуйста заявки со стоимостью за 1000 знаков (и указывайте с пробелами или без)

10 лет назад
taliban777
Анатолий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

belena729
Елена 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$5
5 дней
Заказывал перевод с русского на английский. Работа выполнена качественно и в срок. Результатом доволен
Приятный заказчик. Четкое ТЗ,предварительная оплата . Была рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

belena729
Елена 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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