Задание по английскому языку

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт17 заявок330 просмотров

Перевести 4 текста с английского на русский и сделать несколько упражнений с переводом. за все 150 грн.

10 лет назад
bitlyeuova
Оля 
29 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

belena729
Елена 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

belena729
Елена 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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