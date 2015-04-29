До 3 мая 2015г. нужна корректировка и последующий перевод на английский предложенного текста. До 2000 символов (с пробелами).
Руководство по обслуживанию катерного мотора. Английский.
Нужен перевод 15 страниц английского технического текста на русский с базовым форматированием. Символов где то 29-30 тысяч (без пробелов). Требования к исполнителю: знание языковой сферы технического обслуживания двигателей, систем внутреннего сгорания, автомобилей и т.д.
Текст местами очень специфический, например: "системы смешивания соленой и пресной воды", "системы омывания морской водой радиатора", инструкции по тех. обслуживанию и т.д.
Перевести надо так, чтобы потом не навернулся мотор за миллион рублей (мотор не мой).
Предлагайте цену.
Заявки фрилансеров
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