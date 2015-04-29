Руководство по обслуживанию катерного мотора. Английский.

Нужен перевод 15 страниц английского технического текста на русский с базовым форматированием. Символов где то 29-30 тысяч (без пробелов). Требования к исполнителю: знание языковой сферы технического обслуживания двигателей, систем внутреннего сгорания, автомобилей и т.д.

Текст местами очень специфический, например: "системы смешивания соленой и пресной воды", "системы омывания морской водой радиатора", инструкции по тех. обслуживанию и т.д.

Перевести надо так, чтобы потом не навернулся мотор за миллион рублей (мотор не мой).

Предлагайте цену.