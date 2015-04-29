Перевод на англ. до 2000 символов

$10
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Закрыт19 заявок264 просмотра

До 3 мая 2015г. нужна корректировка и последующий перевод на английский предложенного текста. До 2000 символов (с пробелами).

10 лет назад
Diana_B
Диана 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров