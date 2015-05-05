Перевод с английского 1,5 страницы текста

$10
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Завершен33 заявки353 просмотра

Добрый день!

Необходимо перевести с английского на русский 1,5 страницы текста - описание компании.

Перевод должен быть живым, не машиннописным.

оплата 500руб

10 лет назад
happytoys
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Maryana13
Марьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все хорошо, спасибо.
Все, как договаривались. Отличный заказчик, рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Maryana13
Марьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад