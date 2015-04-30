Для выполнения долгосрочного проекта необходим переводчик мед. тематики, с опытом работы переводов в данной отрасли. Не забудьте указать тариф и объем страниц, которые реально можете перевести.
Перевод научного текста
Направление RU -> EN.
16 тысяч знаков с пробелами, тема — экономика, нужно выполнить срочно (за ночь)
От Вас — цена.
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