Перевод англ-рус на тему отношений

Необходимо перевести несколько несложных научнопопулярных текстов на тему отношений с английского на русский язык.

Общий объем текста - 31 тыс знаков без пробелов.

!Обязательно!

В заявке присылайте стоимость за тыс знаков без пробелов, сроки для всего текста, почему именно вам можно доверить это задание, а также перевод этого фрагмента:

Dr. John Gottman, well known for his work in marital stability, is credited with the idea of “bids for attention.” The bids are classified by a response of either “turning away” or “turning toward” your significant other. For example, if a wife tells her husband something that is interesting or important to her, and he responds with uninterest and nonchalance, he is essentially “turning away.”