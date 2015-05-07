Перевод англ-рус на тему отношений

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Завершен16 заявок319 просмотров

Необходимо перевести несколько несложных научнопопулярных текстов на тему отношений с английского на русский язык.

Общий объем текста - 31 тыс знаков без пробелов.

!Обязательно!

В заявке присылайте стоимость за тыс знаков без пробелов, сроки для всего текста, почему именно вам можно доверить это задание, а также перевод этого фрагмента:

Dr. John Gottman, well known for his work in marital stability, is credited with the idea of “bids for attention.” The bids are classified by a response of either “turning away” or “turning toward” your significant other. For example, if a wife tells her husband something that is interesting or important to her, and he responds with uninterest and nonchalance, he is essentially “turning away.”

10 лет назад
Rogerr
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

LinguaSpace
Коваленко 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$81
3 дня
Хороший исполнитель. Если знаете чего хотите, то пообщавшись с саппортом можно получить перевод очень высокого качества.
Приятный заказчик, задание четкое, оплата вовремя. Рекомендую.)

Заявки фрилансеров

LinguaSpace
Коваленко 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад

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