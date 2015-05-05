Перевод с русского на английский

Добрый день.

Ищу переводчика для 2 статей с русского на английский.

Объем примерно 3-4 страницы одна статья. Тематика экономическая-финансовая-общая.

Нужно срочно сегодня-завтра!

Также есть текст на переработку (рерайтинг) для увеличения уникальности до 90%-95%, также на английском языке. Потом нужен будет перевод на русский.

Оплата по договоренности через MoneyGram/WesternUnion.

Файлы вышлю финальному кандидату на почту.

Спасибо.