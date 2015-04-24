Необходимо перевести несколько несложных научнопопулярных текстов на тему отношений с английского на русский язык. Общий объем текста - 31 тыс знаков без пробелов. !Обязательно! В заявке присылайте стоимость за ...
Требуется знание болгарского языка
Хорошее знание разговорного болгарского языка.
Нужно обзвонить ряд предоставленных компаний и задать вопросы по опроснику. Порядка 10 вопросов по каждому из обзваниваемых.
Затраты на связь естественно оплачиваются.
Наличие Skype обязательно
Оплата: Webmoney, Яндекс деньги
Заявки фрилансеров
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