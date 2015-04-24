Требуется знание болгарского языка

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка175 просмотров

Хорошее знание разговорного болгарского языка.

Нужно обзвонить ряд предоставленных компаний и задать вопросы по опроснику. Порядка 10 вопросов по каждому из обзваниваемых.

Затраты на связь естественно оплачиваются.

Наличие Skype обязательно

Оплата: Webmoney, Яндекс деньги

10 лет назад
qiwit
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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