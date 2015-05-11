Перевод текста на английский+редактирование

Надо:

1. Перевести с русского на английский не сложный текст около 4-5 тыс знаков

2. Есть 4 небольших таблицы аналогичные, как по сноске в приложенном, на финском языке+ есть сноски с переводом на русский. Надо Сделать эти же таблицы на русском (или попробовать заменить на английский текст, или перепечатать)

3. Работу просьба не публиковать в портфолио, тк финансовая информация

Предлагайте цену и срок