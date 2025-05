Freelance Translator&English Tutor

Высшее лингвистическое образование, диплом с отличием. Опыт работы переводчиком 2 года. Опыт работы репетитором английского языка - 7 лет.

Перевод текстов общей тематики, технических, художественных и научных текстов,

деловой переписки. Перевод статей и новостей. Расшифровка аудио- и

видеозаписей.

Стоимость:

- от 150 руб. за 1800 знаков с пробелами с английского на русский язык

- от 200 руб. за 1800 знаков с пробелами с русского на английский

- 400 руб за 60 мин занятия английским языком.

_________________________________________________________

Curriculum Vitae

Personal Information:

Name: Angelina S. Kosilova

Date of Birth: 23.12.1990

E-mail: [email protected]

Education:

2009 – 2014

Kursk State University, Diploma with honours in English and German. Qualified as English and German translator.

November – December 2013

Practice in the translation bureau «Adria Sprachenservice», Shwerin, Germany; translator.

February – March 2013

Practical training in «Kursk picture gallery of А.А. Deyneka»; guide-interpreter.

Work Experience:

2013 - present time

Freelance translator

Skills:

Languages: native Russian, fluent English, working knowledge of German.

Computer skills: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Outlook), Abbyy FineReader, the Internet.