Нужно выполнить письменный перевод с английского на русский язык. Текст не сложный (см http://www.fayloobmennik.net/5951242 На перевод страницы 455 - 501!!!!). Объем: 46 страниц В приоритете - ...
Перевести небольшой комикс с русского на английский
Перевести небольшой комикс с русского на английский.
архив скидываю.
Проект не коммерческий, так что много заплатить не смогу.
Указывайте, пожалуйста стоимость и сроки.
Денежку переведу на ваш киви кошелек.
желательно чтобы вы часто были на фрилансе. Каждый месяц нужно будет переводить примерно 12-15 стр. таких же.
P.S.
Выбранный исполнитель
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