Перевести небольшой комикс с русского на английский.

архив скидываю.

Проект не коммерческий, так что много заплатить не смогу.

Указывайте, пожалуйста стоимость и сроки.

Денежку переведу на ваш киви кошелек.

желательно чтобы вы часто были на фрилансе. Каждый месяц нужно будет переводить примерно 12-15 стр. таких же.

P.S.