Перевести небольшой комикс с русского на английский

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Завершен26 заявок296 просмотров

Перевести небольшой комикс с русского на английский.

архив скидываю.

Проект не коммерческий, так что много заплатить не смогу.

Указывайте, пожалуйста стоимость и сроки.

Денежку переведу на ваш киви кошелек.

желательно чтобы вы часто были на фрилансе. Каждый месяц нужно будет переводить примерно 12-15 стр. таких же.

P.S. 

9 лет назад
delain2
39 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Angelina_K
Косилова 
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую:)
Одно удовольствие работать с такими заказчиками: четко поставленная (интересная!) задача, культурное общение, оплата даже раньше срока.

Заявки фрилансеров

Angelina_K
Косилова 
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад