Мануал ENG-RUS с версткой под оригинал

Файл в PDF, тексты, картинки и таблицы. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод в Ворде с сохранением первоначальной верстки в Word 2007. Количество знаков определим по факту окончания работы. Документ во вложении, английская версия с 1 по 19 стр. включительно + последняя стр. (обложка). В Вашем предложении должны фигурировать: сведения о Вашей квалификации, цена за стр. 1800 знаков с пробелами, срок и ссылки на примеры работ с версткой. Статус заявки «окончательная». Внимание! Максимальная ставка 4,5 USD за 1800. Если Ваша ставка выше или не умеете оформлять документы "под оригинал", пожалуйста, не участвуйте.