Мануал ENG-RUS с версткой под оригинал

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Завершен2 заявки154 просмотра

Файл в PDF, тексты, картинки и таблицы. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод в Ворде с сохранением первоначальной верстки в Word 2007. Количество знаков определим по факту окончания работы. Документ во вложении, английская версия с 1 по 19 стр. включительно + последняя стр. (обложка). В Вашем предложении должны фигурировать: сведения о Вашей квалификации, цена за стр. 1800 знаков с пробелами, срок и ссылки на примеры работ с версткой. Статус заявки «окончательная». Внимание! Максимальная ставка 4,5 USD за 1800. Если Ваша ставка выше или не умеете оформлять документы "под оригинал", пожалуйста, не участвуйте.

9 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

marina_2510
Марина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$4
4 дня
Марина настоящий профессионал и замечательный технический переводчик. С удовольствием рекомендую.
Вам очень повезло, если удалось поработать с Яковом! Это человек, который постоянно на связи всеми возможными способами, четко ставит задачу, терпелив и оплачивает вовремя, а это в наше время не мало важно!

Заявки фрилансеров

marina_2510
Марина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад