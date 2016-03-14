Контент план для соц сети на польском

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт5 заявок181 просмотр

Требуется готовить 2-3 поста в неделю в фб на польском, проверять будет нейтив спикер. Должно быть все грамотно. 

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
18 дней назад

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Нет заявок фрилансеров