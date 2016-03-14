На работу не больше 2 часов. Текст очень маленький, точнее это фразы, тезисы. Должен быть точнейший перевод!
Перевод с чешского на русский
Требуется перевести основную информацию с документов, тезисно.
Заявки фрилансеров
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