Требуется исключить из текста на английском плохие слова.

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Завершен15 заявок397 просмотров

Здравствуйте.

Ищу человека, который мог бы из английского текста убрать ненормированную лексику.

Текст не очень большой и для хорошо владеющего английским человека это займет немного времени.

Весь текст будет на одной странице примерно 10-20 тысяч символов.

Текст находится тут на главной странице

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9 лет назад
loka707
47 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

TatSym
39 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
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Заявки фрилансеров

TatSym
39 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад