Требуется исключить из текста на английском плохие слова.

Здравствуйте.

Ищу человека, который мог бы из английского текста убрать ненормированную лексику.

Текст не очень большой и для хорошо владеющего английским человека это займет немного времени.

Весь текст будет на одной странице примерно 10-20 тысяч символов.

Текст находится тут на главной странице

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