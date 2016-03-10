Тема: Сопоставительный анализ переводов литературного произведения"Маленький принц" на испанский и русский языки ("Análisis contrastivo de las traducciones de la obra de Antuan de Sent-Exupery "El principito" al español y al ruso".) ...
Требуется переводчик (english) для перевода интернет магазина
Перевод страниц категорий и товаров магазина (10-15 категорий, 500 -600 страниц товаров), Желателен опыт работы с seo.
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