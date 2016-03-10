Требуется переводчик (english) для перевода интернет магазина

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Закрыт27 заявок270 просмотров

Перевод страниц категорий и товаров магазина (10-15 категорий,  500 -600 страниц товаров), Желателен опыт работы с seo.

9 лет назад
bigdogs
Лившиц 
51 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров