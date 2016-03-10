Подбор ключевых слов на Иностранных языках.

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Закрыт11 заявок310 просмотров

Здравствуйте.

Требуется помощь в подборе ключевых слов на иностранных языках с заданным мною запросом.

Надо попасть в тематику запроса, в область интересующейся его аудитории.

Я даю на русском. А подобрать нужно на : Сербский, Румынский, Итальянский, Испанский, Чешский, Польский, Венгерский.

Можно как на 1, так и на несколько языком сразу.

Пишите в заявке ваши языки.

Обычно на 1 запрос можно подобрать от 5 до 100 узко тематичных и обще тематичных ключевых слов.

Цена за 1 подбор - 5$.

9 лет назад
webstars
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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