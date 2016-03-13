Требуется перевод бизнес-тематики рус-eng

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Завершен20 заявок302 просмотра

Добрый день, дорогие фрилансеры.

Требуется сделать перевод двух небольших текстов бизнес-тематики с русского на английский язык. 

Перевод нужен качественный и профессиональный. 

Оплата - 250 рублей за 1 стандартную страницу (1800 знаков с пробелами). 

Срок - 1-2 суток. 

9 лет назад
HeavyIndustry
Артем 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AnnaUl
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Настоятельно рекомендую всем работодателям. В процессе сотрудничества, Анна проявила себя не только как профессиональный и высококвалифицированный переводчик, но и отличилась высочайшей степенью пунктуальности, что, должен признать, весьма редко встречается в фриланс-сфере.
Сотрудничеством довольна, спасибо!

Заявки фрилансеров

AnnaUl
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад

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