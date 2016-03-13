Требуется перевод бизнес-тематики рус-eng

Настоятельно рекомендую всем работодателям. В процессе сотрудничества, Анна проявила себя не только как профессиональный и высококвалифицированный переводчик, но и отличилась высочайшей степенью пунктуальности, что, должен признать, весьма редко встречается в фриланс-сфере.