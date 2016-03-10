Нужен перевод с немецкого на украинский

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Закрыт1 заявка180 просмотров

Добрый день. 

Нам нужна помощь с переводом 15000 збп с немецкого на украинский. Цена - 60 грн. за 1800 збп. Заказ срочный. Нужно сделать сегодня до 13 часов. 

9 лет назад
BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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