Требуется переводчик для перевода текстов с русского на польский. Возможно дальнейшее сотрудничество.
Перевод РЭ на прибор для построения АСУ ТП - 4 языка перевода
Требуется письменный перевод руководства по эксплуатации на прибор для построения АСУ ТП. Исходный язык - русский.
Предложения принимаются только от переводчиков, не агентств по переводу!
Языки перевода:
- английский
- немецкий
- французский
- испанский
Базовые требования к переводчику:
- техническая грамотность
- работа в CAT-программе типа Wordfast, SDL Trados Studio, Deja Vu X, MemoQ
- знания азов XML для осуществления письменного перевода исходного текста в формате DITA (XML);
Фрагмент № 1
Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Область применения:
- управление наружным и внутренним освещением, освещением витрин;
- управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами);
- конвейерные системы;
- управление подъемниками и т. д.
Корпус прибора имеет ступенчатую трехуровневую форму. На лицевой (передней) плоскости корпуса расположены элементы индикации и управления, на задней поверхности корпуса расположены защелки крепления прибора на DIN-рейке. На верхних и нижних ступенчатых поверхностях корпуса размещены разъемные соединения прибора (клеммники), через которые осуществляется подключение исполнительных механизмов, дискретных и аналоговых датчиков, линий связи RS-485 и других внешних связей.
Жду ваших предложений по стоимости и срокам. Стоимость следует указывать в российских рублях за 1 слово No Match.
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