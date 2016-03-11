Перевод РЭ на прибор для построения АСУ ТП - 4 языка перевода

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Требуется письменный перевод руководства по эксплуатации на прибор для построения АСУ ТП. Исходный язык - русский.

Предложения принимаются только от переводчиков, не агентств по переводу!

Языки перевода:

  • английский
  • немецкий
  • французский
  • испанский
Общий объем текста согласно анализу в ПО Wordfast Pro - 4 130 слов, из них 3 880 слов No Match.

Базовые требования к переводчику:

  • техническая грамотность
  • работа в CAT-программе типа Wordfast, SDL Trados Studio, Deja Vu X, MemoQ
  • знания азов XML для осуществления письменного перевода исходного текста в формате DITA (XML);
Ниже привожу фрагмент исходного текста

Фрагмент № 1

Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Область применения:

  • управление наружным и внутренним освещением, освещением витрин;
  • управление  технологическим  оборудованием (насосами,  вентиляторами, компрессорами, прессами);
  • конвейерные системы;
  • управление подъемниками и т. д.
Фрагмент № 2

Корпус прибора имеет ступенчатую трехуровневую форму. На лицевой (передней) плоскости корпуса расположены элементы индикации и управления, на задней поверхности корпуса расположены защелки крепления прибора на DIN-рейке. На верхних и нижних ступенчатых поверхностях корпуса размещены разъемные соединения прибора (клеммники), через которые осуществляется подключение исполнительных механизмов, дискретных  и  аналоговых датчиков, линий связи RS-485 и других внешних связей.

Жду ваших предложений по стоимости и срокам. Стоимость следует указывать в российских рублях за 1 слово No Match.

9 лет назад
mazlum
53 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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