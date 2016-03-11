Перевод РЭ на прибор для построения АСУ ТП - 4 языка перевода

Требуется письменный перевод руководства по эксплуатации на прибор для построения АСУ ТП. Исходный язык - русский.

Предложения принимаются только от переводчиков, не агентств по переводу!

Языки перевода:

английский

немецкий

французский

испанский

Общий объем текста согласно анализу в ПО Wordfast Pro - 4 130 слов, из них

Базовые требования к переводчику:

техническая грамотность

работа в CAT-программе типа Wordfast, SDL Trados Studio, Deja Vu X, MemoQ

знания азов XML для осуществления письменного перевода исходного текста в формате DITA (XML) ;

Ниже привожу фрагмент исходного текста

Фрагмент № 1

Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Область применения:

управление наружным и внутренним освещением, освещением витрин;

управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами);

конвейерные системы;

управление подъемниками и т. д.

Корпус прибора имеет ступенчатую трехуровневую форму. На лицевой (передней) плоскости корпуса расположены элементы индикации и управления, на задней поверхности корпуса расположены защелки крепления прибора на DIN-рейке. На верхних и нижних ступенчатых поверхностях корпуса размещены разъемные соединения прибора (клеммники), через которые осуществляется подключение исполнительных механизмов, дискретных и аналоговых датчиков, линий связи RS-485 и других внешних связей.

Жду ваших предложений по стоимости и срокам. Стоимость следует указывать в российских рублях за 1 слово No Match.